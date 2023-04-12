Гарантийный тротуар на улице Ворошилова в Ижевске 17 апреля проверит комиссия

Ижевск. Удмуртия. Гарантийный тротуар на улице Ворошилова в Ижевске вновь проверит комиссия. Об этом в эфире Центра управления регионом (ЦУР) Удмуртии сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

С жалобой на разрушенную плитку обратилась местная жительница. «Этот участок дороги гарантийный, мы прекрасно знаем, что там есть недостатки, это, мягко выражаясь. Объект отремонтировали в 2020 году, всего лишь 2 года он простоял», — сказал глава Ижевска.

На объект комиссия выйдет с проверкой 17 апреля. Дефекты зафиксируют, после чего подрядчик за свой счет восстановит тротуар.

Напомним, в январе 2021 года на улице Ворошилова провалилась тротуарная плитка. Тогда причиной стала авария на водопроводе.

Сейчас в Ижевске продолжается проверка дорог, отремонтированных в 2019-2022 годах. В списке 77 объектов.