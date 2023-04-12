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Суд обязал администрацию Ижевска обеспечить водоснабжением жителей поселка Старый Игерман

15:55, 12 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Суд обязал администрацию Ижевска обеспечить водоснабжением жителей поселка Старый Игерман
15:55, 12 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
190
0
#Ижевск\n#ЖКХ\n#суд\n#водоснабжение\n#Игерман
Фото: ИА "Сусанин"
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Сети предписано построить до 1 июля 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. Жители поселка Старый Игерман в Ижевске должны получить доступ к централизованному водоснабжению не позднее середины следующего года. Такое решение вынес Октябрьский районный суд столицы, сообщает пресс-служба объединенного судейского сообщества республики.

Гражданское дело было рассмотрено по иску прокурора Октябрьского района, поданному по результатам проверки, которая установила, что в поселке Старый Игерман имеется район индивидуальной застройки, на территории которой отсутствуют водопроводные сети и водоразборные колонки. Без водоснабжения остаются более 50 домов.

Суд согласился с доводами прокуратуры и возложил на администрацию Ижевска организовать бесперебойное снабжение холодной водой населения на улице Игерманская, а также переулках Игерманский и Киварский поселка. Работы предписано завершить до 1 июля 2024 года.

15:55, 12 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
190
0
#Ижевск\n#ЖКХ\n#суд\n#водоснабжение\n#Игерман