Суд обязал администрацию Ижевска обеспечить водоснабжением жителей поселка Старый Игерман

Ижевск. Удмуртия. Жители поселка Старый Игерман в Ижевске должны получить доступ к централизованному водоснабжению не позднее середины следующего года. Такое решение вынес Октябрьский районный суд столицы, сообщает пресс-служба объединенного судейского сообщества республики.

Гражданское дело было рассмотрено по иску прокурора Октябрьского района, поданному по результатам проверки, которая установила, что в поселке Старый Игерман имеется район индивидуальной застройки, на территории которой отсутствуют водопроводные сети и водоразборные колонки. Без водоснабжения остаются более 50 домов.

Суд согласился с доводами прокуратуры и возложил на администрацию Ижевска организовать бесперебойное снабжение холодной водой населения на улице Игерманская, а также переулках Игерманский и Киварский поселка. Работы предписано завершить до 1 июля 2024 года.