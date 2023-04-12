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В лесу рядом с заводом «Нефтемаш» в Ижевске может появиться тропа здоровья

10:35, 12 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В лесу рядом с заводом «Нефтемаш» в Ижевске может появиться тропа здоровья
10:35, 12 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
158
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#тропа здоровья\n#проект\n#жители
Фото: vk.com/faritgubaew
158
0

Планируется разработать несколько трасс от 1 до 5 км.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по запросу горожан планируют создать еще одну тропу здоровья. Об этом рассказал председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Он сообщил, что жители улицы Ракетной мечтают о тропе здоровья в лесу между микрорайоном по улице Ильфата Закирова и заводом «Нефтемаш», поэтому и обратились к нему. 

Фарит Губаев попросит депутатов Гордумы помочь в реализации задумки и двигаться по такому же пути, по которому сейчас создается тропа здоровья в Холмогорском лесу. После майских праздников, когда в лесу уже будет сухо, Федерация скандинавской ходьбы Удмуртии уже планирует наметить несколько трасс от 1 до 5 км. 

Жительница Ижевска, серебряный волонтер Ирина Владимировна прошла Школу инструкторов северной ходьбы и предложила вести на новой тропе здоровья бесплатную группу северной ходьбы. 

Фарит Губаев заявил, что создание трекинга и навигации — это первый шаг масштабной работы, а установка освещения — долгий процесс и юридически непростой. Для начала нужно провести межевание тропы, разработать проект освоения этого участка леса и закрепить тропу за муниципальным учреждением спорта. Только после этих действий можно будет начать искать источники финансирования для благоустройства и освещения тропы здоровья. 

10:35, 12 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
158
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#тропа здоровья\n#проект\n#жители