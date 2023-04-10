Около 5 км дорожного полотна отремонтируют в Можге по нацпроекту

Можга. Удмуртия. В Можге планируют обновить 5 км дорожного полотна. Как сообщил в соцсетях глава города Эрик Уразов, в июне 2023 года начнётся ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«В этом году предстоит обновить около 5 км полотна. В первую очередь это дороги, по которым ходит общественный транспорт и имеются соцобъекты», — сообщил Эрик Уразов.

Он отметил, что в списке есть и улица Южная, по состоянию которой было много вопросов — «примерно столько же, сколько и ям». Дорожники уже отсыпали участок асфальтовой крошкой. Это временная мера, она позволит обеспечить проезд до момента начала ремонта.

Всего в планах на 2023 год привести в порядок по нацпроекту восемь участков:

- улица Бабкина от дома №24 до дома №130;

- улица Рабочая от дома №34 до дома №95 по улице Ягодная;

- улица Южная от Можгинской до Районной;

- улица Районная от Южной до Дружбы;

- улица Байбородова от переулка Базового до дома №52 по улице Байбородова;

- улица Дружбы от дома №9 до дома №25;

- улица Редукторная от Металлистов до Дружбы;

- улица Садовая от Наговицына до дома №24 по улице Садовой.

Градоначальник подчеркнул, что эти участки будут ремонтироваться за счёт средств нацпроекта, но количество ремонтируемых в этом году дорожных объектов только этим списком не ограничено.