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В Ижевске продлят маршрут автобуса №26

14:00, 07 апреля, 2023
В Ижевске продлят маршрут автобуса №26
14:00, 07 апреля, 2023
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#ИПОПАТ\n#транспорт\n#пассажиры
Фото: ИА «Сусанин»
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Сделают это не позднее июля 2023 года.

Ижевск. Удмуртия. Маршрут автобуса №26 в Ижевске продлят по улице Архитектора Берша. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации города.

В марте прошло совещание с представителями Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска, АО «ИПОПАТ», ООО «АСПЭК-Домстрой», Службы благоустройства и дорожного хозяйства. 

Путь автобуса №26 решено продлить по улице Архитектора Берша после того, как ИПОПАТ проверит маршрут на соответствие безопасности дорожного движения. Сделано это должно быть не позднее 1 июля 2023 года.  

Стороны также решили, что до 15 мая необходимо временно положить дорожные плиты на месте будущей посадочной площадки. После застройки микрорайона «АСПЭК-Домстрой» предстоит не позднее июня 2025 года обустроить полноценную остановку. 

14:00, 07 апреля, 2023
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#ИПОПАТ\n#транспорт\n#пассажиры