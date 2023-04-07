В Ижевске продлят маршрут автобуса №26

Ижевск. Удмуртия. Маршрут автобуса №26 в Ижевске продлят по улице Архитектора Берша. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации города.

В марте прошло совещание с представителями Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска, АО «ИПОПАТ», ООО «АСПЭК-Домстрой», Службы благоустройства и дорожного хозяйства.

Путь автобуса №26 решено продлить по улице Архитектора Берша после того, как ИПОПАТ проверит маршрут на соответствие безопасности дорожного движения. Сделано это должно быть не позднее 1 июля 2023 года.

Стороны также решили, что до 15 мая необходимо временно положить дорожные плиты на месте будущей посадочной площадки. После застройки микрорайона «АСПЭК-Домстрой» предстоит не позднее июня 2025 года обустроить полноценную остановку.