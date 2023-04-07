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Ижевчане могут придумать клички для трех новорожденных в зоопарке козлят

10:00, 07 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчане могут придумать клички для трех новорожденных в зоопарке козлят
10:00, 07 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#зоопарк\n#животные
Фото: скриншот с видео зоопарка Ижевска
145
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Малыши появились на свет 3 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска родились трое камерунских козлят. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

Мальчик и две девочки появились на свет 3 апреля. Несмотря на неокрепшие копытца, они уже начали выходить на прогулку по вольеру. Сейчас козлята резвятся на солнышке, играют и знакомятся с другими животными. 

Сотрудники зоопарка еще не подобрали животным клички и предлагают помочь с выбором жителям Ижевска. Предложить свои варианты на тему «весна» можно в комментариях под постом.

10:00, 07 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#зоопарк\n#животные