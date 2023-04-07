Ижевчане могут придумать клички для трех новорожденных в зоопарке козлят

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска родились трое камерунских козлят. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Мальчик и две девочки появились на свет 3 апреля. Несмотря на неокрепшие копытца, они уже начали выходить на прогулку по вольеру. Сейчас козлята резвятся на солнышке, играют и знакомятся с другими животными.

Сотрудники зоопарка еще не подобрали животным клички и предлагают помочь с выбором жителям Ижевска. Предложить свои варианты на тему «весна» можно в комментариях под постом.