По перетопу в квартирах жители Удмуртии могут обращаться в УК или ТСЖ

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии, в чьих квартирах жарко, несмотря на потепление за окном, могут обращаться с этой проблемой в свою управляющую компанию или ТСЖ. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».

«С начала марта аналитики ЦУР начали фиксировать рост обращений по отоплению в Ижевске. Жители жалуются, что с приходом теплой весны в квартирах стало жарко», — отмечают в Центре управления регионом Удмуртской Республики.

В Удмуртском филиале ПАО «Т Плюс» напоминают, что ресурсоснабжающая организация отвечает за подачу тепла до границы многоквартирного дома. В свою очередь за распределение тепла внутри дома отвечают УК или ТСЖ, поэтому организациям необходимо отрегулировать внутридомовые системы, чтобы снизить расход тепла.

«Правилами технической эксплуатации тепловых сетей установлено, что при наличии нагрузки ГВС в закрытых системах теплоснабжения (в Ижевске именно такая) минимальная температура теплоносителя должна быть не ниже 70 градусов. РСО не может сделать ее ниже этих границ по закону», — говорят в Удмуртском филиале ПАО «Т Плюс».

В компании напомнили, отопительный сезон завершится, когда среднесуточная температура воздуха будет не менее +8 градусов по Цельсию пять суток подряд.