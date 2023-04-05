В Воткинске произвели перерасчёт за отопление в пользу жителей улицы Подлесной

Воткинск. Удмуртия. После вмешательства прокуратуры в Воткинске произвели перерасчёт за отопление в пользу жителей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ведомство обратилась жительница Воткинска. Прокуратура провела проверку исполнения МУП «Теплосервис» и ООО УК «АМ» законодательства в сфере ЖКХ в части качества предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах по улице Подлесной.

Проверка установила, что температура воздуха в квартирах домов не соответствовала нормативным требованиям. Допущены нарушения при эксплуатации котельных, принадлежащих муниципальному предприятию, и тепловых сетей, арендуемых компанией.

В связи с этим межрайонный прокурор возбудил в отношении директора теплоснабжающей организации дело об административном правонарушении по статье 9.11 КоАП России «Нарушение правил эксплуатации топливно- и энергопотребляющих установок».

После рассмотрения мер прокурорского реагирования нарушения устранены, восстановлена подача теплоносителя в многоквартирные дома в соответствии с нормативными требованиями, теплоснабжающей организацией произведён перерасчёт платы за отопление на сумму более 75 тыс. рублей, должностное лицо привлекли к административной ответственности.