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За два дня льготной стерилизации в Удмуртии к ветеринарам привели более 200 домашних животных

16:41, 05 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
За два дня льготной стерилизации в Удмуртии к ветеринарам привели более 200 домашних животных
16:41, 05 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
140
0
#Удмуртия\n#животные\n#ветеринария
Фото: пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии
140
0

За месяц планируется прооперировать около 2 тыс. кошек и собак.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии более 200 питомцев были стерилизованы за первые два дня месячника льготной стерилизации домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.

Хирургическому вмешательству 3 и 4 апреля подверглись 184 кошки и 22 собаки. Всего за апрель планируется стерилизовать около 2 тыс. домашних животных. Также во время процедуры питомцам ставят прививки против бешенства, маркируют и оформляют паспорта. 

С помощью стерилизации получается гуманно сократить численность бездомных животных. В 2022 году в регионе ветеринары стерилизовали 2 499 кошек и 837 собак.

16:41, 05 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
140
0
#Удмуртия\n#животные\n#ветеринария