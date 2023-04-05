За два дня льготной стерилизации в Удмуртии к ветеринарам привели более 200 домашних животных

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии более 200 питомцев были стерилизованы за первые два дня месячника льготной стерилизации домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.

Хирургическому вмешательству 3 и 4 апреля подверглись 184 кошки и 22 собаки. Всего за апрель планируется стерилизовать около 2 тыс. домашних животных. Также во время процедуры питомцам ставят прививки против бешенства, маркируют и оформляют паспорта.

С помощью стерилизации получается гуманно сократить численность бездомных животных. В 2022 году в регионе ветеринары стерилизовали 2 499 кошек и 837 собак.