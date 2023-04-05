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Питьевая вода «Ижводоканала» прошла проверку качества

11:20, 05 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Питьевая вода «Ижводоканала» прошла проверку качества
11:20, 05 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вода\n#Ижводоканал\n#исследования
Фото: unsplash.com (Camille Brodard)
136
0

Собранные за 2022 год данные соответствуют санитарным нормам.

Ижевск. Удмуртия. Очередная проверка показала качество воды, выпускаемой «Ижводоканалом». Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 

Во время прямого эфира в «Центре диджитал и медиа» директора «Ижводоканал» Дмитрия Муханова спросили о качестве питьевой воды, которую предприятие выпускает со станции подготовки в распределительные сети города. 

Центр аналитического контроля собрал итоговые данные за 2022 год. В результате все лабораторные исследования показали, что питьевая вода на выходе со станций водоподготовки соответствует требованиям СанПиНа. 

Все сведения о качестве воды опубликованы на сайте «Ижводоканала». 

11:20, 05 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вода\n#Ижводоканал\n#исследования