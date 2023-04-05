Питьевая вода «Ижводоканала» прошла проверку качества

Ижевск. Удмуртия. Очередная проверка показала качество воды, выпускаемой «Ижводоканалом». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Во время прямого эфира в «Центре диджитал и медиа» директора «Ижводоканал» Дмитрия Муханова спросили о качестве питьевой воды, которую предприятие выпускает со станции подготовки в распределительные сети города.

Центр аналитического контроля собрал итоговые данные за 2022 год. В результате все лабораторные исследования показали, что питьевая вода на выходе со станций водоподготовки соответствует требованиям СанПиНа.

Все сведения о качестве воды опубликованы на сайте «Ижводоканала».