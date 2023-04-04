Ижевск вошел в первую двадцатку крупных городов России с благоприятной средой для проживания

Ижевск. Удмуртия. Ижевск, Глазов и Можга вошли список благоприятных для проживания городов России. Федеральный Минстрой рассчитал индекс качества городской среды для 1 117 городов страны по итогам 2022 года.

Индекс отражает 36 различных индикаторов качества городской среды, они характеризуют 6 наиболее типов городских пространств: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Благоприятным для проживания считается город, индекс которого выше 180 баллов. На сегодня в целом по России этот показатель составляет 192 балла, в среднем по Удмуртии — 191.

Среди более чем 50 крупных городов России, находящихся в условно комфортном климате, Ижевск занимает 20-21 позицию, набрав одинаковое количество баллов с Петрозаводском — 220.

В группе средних городов с благоприятной городской средой оказался Глазов, с 201 баллом северная столица Удмуртии соседствует в рейтинге с татарстанским Чистополем и оренбургским Новотроицком. Далее в этом списке по убыванию находится Можга (191 балл). Воткинску и Сарапулу, набравшим по 180, не хватило по одному баллу, чтобы войти в число городов с комфортной средой.

Камбарка в группе малых городов с населением от 25 до 50 тысяч жителей занимает срединное положение, набрав 171 балл.