Глава Сарапула сообщил об актах весеннего вандализма в городе

Сарапул. Удмуртия. Глава Сарапула Виктор Шестаков привлёк внимание горожан к проблеме вандализма. «Потери» он озвучил в соцсетях.

«С наступлением весны "активность" жителей настолько повысилась, что мы не успеваем считать ущерб, нанесённый городским объектам», — отметил градоначальник.

По его словам, в настоящий момент город «имеет в своём пассиве»:

- разбитые стёкла автобусных павильонов по улицам Ленина, Азина, Карла Маркса, Лесная;

- расписанные стены зданий и остановочных павильонов (кроме порчи имущества, надписи содержат информацию, пагубную для молодых людей);

- расписанный красками игровой комплекс в Детском парке (есть запись с видеонаблюдения, и виновные установлены).

«Уважаемые родители, воспитание детей никто не отменял, помните об этом. Начинают с "росписи" качелей, заканчивают письменами в других местах», — предостерёг Виктор Шестаков.

Он напомнил, что свидетели актов вандализма могут позвонить в полицию по номеру 102, а также в муниципальную милицию по номеру 8 (34147) 4-18-78.