Под видом спа-салона в Ижевске организовали занятия проституцией

Ижевск. Удмуртия. В Устиновском районе Ижевска пресекли занятия проституцией в спа-салоне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

По данным следствия, противоправную деятельность в августе 2021 года организовал житель Башкортостана. К работе он привлек четверых жительниц Ижевска, одна из которых руководила спа-салоном, а другие работали администраторами. В заведении клиенты платили за релаксирующие услуги, а получали услуги сексуального характера.

Незаконную деятельность удалось пресечь в 2022 году. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 241 УК России («Организация занятия проституцией другими лицами и содержание притонов для занятия проституцией, совершенные организованной группой»).

Дело направлено в суд. За совершенное преступление злоумышленников могут лишить свободы на срок до 5 лет.