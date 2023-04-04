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Под видом спа-салона в Ижевске организовали занятия проституцией

12:09, 04 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Под видом спа-салона в Ижевске организовали занятия проституцией
12:09, 04 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#проституция\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com (Toa Heftiba)
133
0

Администраторами и руководителем салона работали четыре ижевчанки.

Ижевск. Удмуртия. В Устиновском районе Ижевска пресекли занятия проституцией в спа-салоне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

По данным следствия, противоправную деятельность в августе 2021 года организовал житель Башкортостана. К работе он привлек четверых жительниц Ижевска, одна из которых руководила спа-салоном, а другие работали администраторами. В заведении клиенты платили за релаксирующие услуги, а получали услуги сексуального характера. 

Незаконную деятельность удалось пресечь в 2022 году. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 241 УК России («Организация занятия проституцией другими лицами и содержание притонов для занятия проституцией, совершенные организованной группой»). 

Дело направлено в суд. За совершенное преступление злоумышленников могут лишить свободы на срок до 5 лет. 

12:09, 04 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#проституция\n#уголовное дело