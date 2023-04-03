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Группу жителей Удмуртии осудили за незаконное проведение азартных игр

17:44, 03 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Группу жителей Удмуртии осудили за незаконное проведение азартных игр
17:44, 03 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
177
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#казино\n#уголовное дело\n#суд
Фото: elements.envato.com (Rawpixel)
177
0

Заведения работали на территории Первомайского и Октябрьского районов Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Суд признал виновными шестерых жителей Удмуртии в незаконной организации игорных клубов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

По данным следствия, 29-летний житель Ижевска организовал в Первомайском и Октябрьском районах города незаконные игорные клубы. В обустроенных компьютерами помещениях с 2021 года по сентябрь 2022 года посетители играли в азартные игры. 

Работа нелегального казино конспирировалась, на дверях организатор установил видеодомофоны, попасть в помещения можно было только по знакомству. Чтобы заведения работали, злоумышленник нанял четырех женщин и мужчину. Участники группы связывались между собой в различных мессенджерах.

Преступную деятельность удалось пресечь во время следственных и оперативно-разыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр в составе группы лиц по предварительному сговору»).

Во время обысков в игорном клубе и по местам жительства обвиняемых были изъяты более 100 тыс. рублей, компьютерная техника и финансовая документация.

Суд приговорил всех участников группы к условному лишению свободы. Срок для организатора казино составил год и 8 месяцев, его 30-летний соучастник получил год и 7 месяцев, а женщины условно лишатся свободы на год и 2 месяца. 

17:44, 03 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
177
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#казино\n#уголовное дело\n#суд