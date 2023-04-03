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В 2024 году «Ижводоканал» планирует начать реконструкцию очистных сооружений городской канализации

16:33, 03 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В 2024 году «Ижводоканал» планирует начать реконструкцию очистных сооружений городской канализации
16:33, 03 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#Ижводоканал\n#канализация
Фото: пресс-служба «Ижводоканала»
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Подрядчик должен будет обновить все основные системы очистки сточных вод.

Ижевск. Удмуртия. «Ижводоканал» займется реконструкцией очистных сооружений канализации (ОСК) Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба «Ижводоканала».

Эти сооружения построили и ввели в эксплуатацию почти 50 лет назад. Проект реконструкции очистных сооружений канализации производительностью 200 тыс. м3/сут разработает московская компания «МАЙ ПРОЕКТ». 

«ОСК обеспечивают механическую, биологическую очистку и ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод перед сбросом в реку Иж, являющуюся притоком реки Камы. Но технологии, используемые на этом объекте, сегодня уже не совсем соответствуют современным требованиям и нормативам федерального природоохранного законодательства», — рассказал директор «Ижводоканала» Дмитрий Муханов.

В результате реконструкции очистка сточных вод будет на уровне современных технологических показателей. Для этого рабочие модернизируют все основные процессы. 

В течение года подрядчик подготовит проектно-сметную документацию, которая затем должна будет пройти государственную и экологическую экспертизы. К работам получится приступить в конце 2024 года.

Чтобы покрыть расходы на реконструкцию, руководство «Ижводоканала» планирует использовать средства инвестиционной программы предприятия или станет участником федеральной программы «Оздоровление Волги». Заявку на конкурс уже подали и регион имеет все основания для участия, так как реки Иж и Кама входят в бассейн Волги. 

16:33, 03 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#Ижводоканал\n#канализация