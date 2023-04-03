Дорожники за выходные залатали ямы на 701 квадратном метре дорог Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 1 и 2 апреля рабочие устранили дорожные ямы на площади 701 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска в соцсети «ВКонтакте».

Аварийные дефекты полотна дорожники залатали мелкозернистым асфальтом, литым асфальтом и инертными материалами. Работы прошли на улицах: Удмуртской, Ленина, Союзной, Автозаводской, 40 лет Победы, Татьяны Барамзиной, Короткова, 8-е Марта, 15-ой, Оружейника Драгунова, Кунгурцева, Новоярушкинской, Меркушева, Воткинском шоссе, на проезде Копровом.

Всего с 13 марта дорожники ликвидировали ямы на площади 7 711 кв. м.

Горожанам напоминают, что устранение дефектов литым асфальтобетоном, брусчаткой и инертными материалами является временной мерой. Основной ремонт дорожники начнут при благоприятных условиях в апреле-мае.

Задать вопросы по содержанию дорог можно в городской диспетчерской службе по телефону 072 или 998-072.

Напомним, что ремонт дороги на переезде Копровом глава Ижевска Олег Бекмеметьев взял на свой контроль.