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Дорожники за выходные залатали ямы на 701 квадратном метре дорог Ижевска

11:36, 03 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Дорожники за выходные залатали ямы на 701 квадратном метре дорог Ижевска
11:36, 03 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
329
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ямочный ремонт\n#дороги
Фото: ИА «Сусанин»
329
0

С 13 марта рабочие отремонтировали дефекты на площади 7 711 кв. м.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 1 и 2 апреля рабочие устранили дорожные ямы на площади 701 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска в соцсети «ВКонтакте».

Аварийные дефекты полотна дорожники залатали мелкозернистым асфальтом, литым асфальтом и инертными материалами. Работы прошли на улицах: Удмуртской, Ленина, Союзной, Автозаводской, 40 лет Победы, Татьяны Барамзиной, Короткова, 8-е Марта, 15-ой, Оружейника Драгунова, Кунгурцева, Новоярушкинской, Меркушева, Воткинском шоссе, на проезде Копровом.

Всего с 13 марта дорожники ликвидировали ямы на площади 7 711 кв. м. 

Горожанам напоминают, что устранение дефектов литым асфальтобетоном, брусчаткой и инертными материалами является временной мерой. Основной ремонт дорожники начнут при благоприятных условиях в апреле-мае.

Задать вопросы по содержанию дорог можно в городской диспетчерской службе по телефону 072 или 998-072.

Напомним, что ремонт дороги на переезде Копровом глава Ижевска Олег Бекмеметьев взял на свой контроль.

11:36, 03 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
329
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ямочный ремонт\n#дороги