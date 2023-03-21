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Школьников Можги в рамках профориентации начнут водить на экскурсии на завод «Свет»

16:54, 21 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Школьников Можги в рамках профориентации начнут водить на экскурсии на завод «Свет»
16:54, 21 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Можга\n#Удмуртия\n#соглашение\n#сотрудничество\n#школьники\n#профессии
Фото: elements.envato.com (Nelia-2)
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Администрация города подписала с предприятием соглашение о сотрудничестве.

Можга. Удмуртия. Можгинских школьников начнут водить на экскурсии на завод «Свет». Об этом сообщил и. о. главы Можги Эрик Уразов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Соглашение с одним из ведущих предприятий города, которое занимается производством стекла, подписала администрация Можги. Теперь муниципалитет вместе с заводом на основе взаимной заинтересованности обсудят различные направления социально-экономического развития города.

В результате еще одного соглашения старшеклассников Можги будут приводить на экскурсии в музей, лаборатории и производственные цеха завода «Свет». Планируется, что с помощью таких посещений ученики узнают больше о предприятии и профессиях. Также профориентационная программа рассчитана та но, что дети смогут определиться с выбором специальности и в дальнейшем работать на заводе «Свет». 

16:54, 21 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
65
0
#Можга\n#Удмуртия\n#соглашение\n#сотрудничество\n#школьники\n#профессии