Школьников Можги в рамках профориентации начнут водить на экскурсии на завод «Свет»

Можга. Удмуртия. Можгинских школьников начнут водить на экскурсии на завод «Свет». Об этом сообщил и. о. главы Можги Эрик Уразов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Соглашение с одним из ведущих предприятий города, которое занимается производством стекла, подписала администрация Можги. Теперь муниципалитет вместе с заводом на основе взаимной заинтересованности обсудят различные направления социально-экономического развития города.

В результате еще одного соглашения старшеклассников Можги будут приводить на экскурсии в музей, лаборатории и производственные цеха завода «Свет». Планируется, что с помощью таких посещений ученики узнают больше о предприятии и профессиях. Также профориентационная программа рассчитана та но, что дети смогут определиться с выбором специальности и в дальнейшем работать на заводе «Свет».