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Жителям Сарапула предложили проголосовать за популярные туристические объекты города

16:00, 19 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителям Сарапула предложили проголосовать за популярные туристические объекты города
16:00, 19 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
23
0
#Сарапул\n#городская среда\n#туризм
Фото: ИА "Сусанин"
23
0

По результатам опроса сформируют заявку на Всероссийский конкурс туристского кода центра города.

Сарапул. Удмуртия. Жителям Сарапула предложили принять участие в голосовании по выбору наиболее популярных туристических объектов города. Как сообщила пресс-служба горадминистрации, цель опроса — участие во Всероссийском конкурсе туристского кода центра города.

«Мы хотим понять, какой город сейчас, какие значимые объекты для горожан есть в городе и каким вы хотите видеть его в будущем. Выбранные вами объекты будут задействованы в создании конкурсной заявки», — говорится в сообщении.

Чтобы пройти опрос, необходимо перейти по ссылке и ответить на несколько вопросов. Опрос бесплатный и не требует дополнительной регистрации.

16:00, 19 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
23
0
#Сарапул\n#городская среда\n#туризм