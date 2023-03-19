Жителям Сарапула предложили проголосовать за популярные туристические объекты города

Сарапул. Удмуртия. Жителям Сарапула предложили принять участие в голосовании по выбору наиболее популярных туристических объектов города. Как сообщила пресс-служба горадминистрации, цель опроса — участие во Всероссийском конкурсе туристского кода центра города.

«Мы хотим понять, какой город сейчас, какие значимые объекты для горожан есть в городе и каким вы хотите видеть его в будущем. Выбранные вами объекты будут задействованы в создании конкурсной заявки», — говорится в сообщении.

Чтобы пройти опрос, необходимо перейти по ссылке и ответить на несколько вопросов. Опрос бесплатный и не требует дополнительной регистрации.