После зимней паузы в ижевском парке «Тишино» вновь закипела работа

Ижевск. Удмуртия. После зимнего затишья в ижевском парке «Тишино» вновь начались работы по благоустройству. Общественное пространство планируют обновить к июню 2023 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Погода позволяет проводить земляные работы, началась прокладка линий освещения, видеонаблюдения, обустройство лестничных маршей, подпорной стенки, основания детской площадки и установка модульных домиков.

«В парке довольно сложный рельеф, не везде может проехать техника, поэтому многие виды работ выполняем вручную. При этом стараемся сохранить первозданную природу, все деревья, растущие здесь», — рассказал Александр Корепанов, начальник участка строительного управления «Территория», проводящего работы в парке.

Напомним, благоустройство парка «Тишино» началось в августе 2022 года по национальному проекту «Жилье и городская среда». Первый этап работ был профинансирован из городского бюджета, сумма составила 13 млн рублей. Были проведены геодезические работы и планировка участка, срезан грунт на откосах, обустроено основание лестниц, площадок и пешеходных дорожек, смонтированы водоотвод и сваи для будущего амфитеатра.

Проект был рассчитан на 3 года, но за счет федеральной поддержки парк планируется открыть уже будущим летом. Это стало возможным благодаря средствам в размере 132 млн рублей из резервного фонда правительства России, которые выделены по поручению премьера Михаила Мишустина, который посетил Ижевск в прошлом году. Глава Удмуртии Александр Бречалов познакомил председателя кабмина с проектом благоустройства парка в новом микрорайоне на улице Берша.

В ближайшие месяцы строители установят арт-объекты, беседки, павильоны, лестничные сходы, детские и спортивные площадки, амфитеатр, а также проведут озеленение территории.