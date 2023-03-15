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В Ижевске с 20 марта стартует приём заявок от кандидатов в члены молодёжного парламента

16:15, 15 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске с 20 марта стартует приём заявок от кандидатов в члены молодёжного парламента
16:15, 15 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
220
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Молодёжный парламент
Фото: ИА «Сусанин» (Ксения Грачёва»
220
0

В конкурсе могут принять участие молодые люди от 16 до 35 лет.

Ижевск. Удмуртия. Набор кандидатов в четвёртый созыв молодёжного парламента Ижевска начнётся 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Заявки ждут от молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет. Заявки будут приниматься с 20 марта по 5 мая. Они должны содержать документы подтверждающие уровень подготовки кандидата и степень его общественной поддержки.

С 15 по 18 мая оргкомитет рассмотрит конкурсные работы кандидатов. Публичная защита состоится с 22 по 31 мая. Объявление новых членов молодёжного парламента Ижевска состоится 2 июня.

Заявки принимаются в администрации Ижевска (ул. Пушкинская, 276, каб. 320). Дни приёма: чт-пт с 08:30 до 16:30.

16:15, 15 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
220
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Молодёжный парламент