В Ижевске с 20 марта стартует приём заявок от кандидатов в члены молодёжного парламента

Ижевск. Удмуртия. Набор кандидатов в четвёртый созыв молодёжного парламента Ижевска начнётся 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Заявки ждут от молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет. Заявки будут приниматься с 20 марта по 5 мая. Они должны содержать документы подтверждающие уровень подготовки кандидата и степень его общественной поддержки.

С 15 по 18 мая оргкомитет рассмотрит конкурсные работы кандидатов. Публичная защита состоится с 22 по 31 мая. Объявление новых членов молодёжного парламента Ижевска состоится 2 июня.

Заявки принимаются в администрации Ижевска (ул. Пушкинская, 276, каб. 320). Дни приёма: чт-пт с 08:30 до 16:30.