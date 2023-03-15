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Более 100 миллионов рублей потратят в Ижевске на капремонт двух школ

15:25, 15 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Более 100 миллионов рублей потратят в Ижевске на капремонт двух школ
15:25, 15 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
516
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#капремонт
Фото: unsplash.com (Joseph Pérez)
516
0

По плану ученики вернутся в учебные заведения уже в декабре 2023 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске текущей весной закроют на капремонт две городские школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска в соцсети «ВКонтакте». 

Контракты на строительные работы в школе №63 и хореографическом лицее №95 уже подписаны. В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» на работы направлено 107,8 млн рублей.

Капремонт начнется в весенние каникулы учеников. После отдыха дети со 2 по 4 класс из школы №63 продолжат обучение в школе №28, а ученики 1 класса и с 5 по 11 — в школе №67. Школьники хореографического лицея №95 станут заниматься в школе №60. 

Строительные работы планируется завершить в декабре 2023 года. За это время подрядчик отремонтирует входные группы и фундамент, проведет отделочные работы в помещениях и на лестничных маршах, заменит двери и модернизирует инженерные системы.

В числе важных обновлений — замена автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, а также видеонаблюдения. Помимо этого в школах установят системы антитеррористического оповещения, охранные сигнализации системы контроля и управления доступом и оборудуют посты охраны.

15:25, 15 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
516
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#капремонт