Посвященный девятой годовщине присоединения Крыма к России фестиваль пройдет в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь пройдет фестиваль «Крымская весна» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Мероприятие проведут в честь девятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Праздник начнется 18 марта в 11:30 в парке имени Кирова.

Перед горожанами выступят танцоры «Италмаса», фолк-группа «Ярмарка», а также Алексей Осипов, Александра Муканова, Мария Гроздова и Ирина Мерзлякова.

В парке организаторы устроят несколько развлекательных мероприятий. Для гостей праздника создадут фотозону, проведут мастер-класс по изготовлению бумажных корабликов с российским флагом и флешмоб под песню «Россия, вперед!». А в рамках акции #МыВместе каждый желающий сможет отправить письма, рисунки и открытки участникам спецоперации.

Помимо этого горожане смогут поучаствовать в историческом квесте «Освобождение Крыма», посвященному 75-летию освобождения крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Люди войдут в роль советских солдат и будут выполнять задания, основанные на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. Чтобы стать участником квеста, нужно связаться с руководителем регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» по ссылке.

Самые активные ижевчане смогут показать себя в играх ГТО «Открывая Крым». Организаторы подготовили разные тематические этапы для эстафеты и уникальные задания, например, горожанам предстоит «переплыть Керченский пролив», «преодолеть Крымский мост» на велосипеде или «забраться на горную вершину Ай-Петри».

Также 18 марта в Доме дружбы народов в Ижевске пройдет межнациональный фестиваль. С 14:30 творческие коллективы национальных объединений Ижевска покажут патриотическую программу.