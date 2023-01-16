В Ижевске субсидируют замену 40 лифтов в многоквартирных домах

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2023 году просубсидируют замену 40 лифтов в многоквартирных домах. На эти цели из городского бюджета выделят 5,3 млн рублей, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, в Удмуртии пятый год действует программа субсидирования мероприятий по обновлению лифтового хозяйства в жилом фонде. Подрядным организациям, проводящим капремонт и замену подъемников в многоэтажках, из республиканского бюджета компенсируется 14% затрат, связанных с проведением этих работ. Кроме того, жильцы, вложившиеся в замену лифтов, могут получить субсидию в размере 6% от стоимости работ.

За время действия программы только в Ижевске поменяли 187 лифтов в 98 МКД, общий размер субсидий из муниципального бюджета составил почти 22 млн руб.

Отметим, российским законодательством в сфере ЖКХ установлено, что к 15 февраля 2025 года в стране не должно остаться лифтов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет.