Жителям Можги пояснили о перерасчёте платежей при отсутствии отопления

Можга. Удмуртия. Глава Можги Михаил Трофимов объяснил горожанам, как произойдёт перерасчёт за коммунальные услуги в условиях отключения отопления и горячей воды. Об этом градоначальник написал ночью воскресенья, 15 января, в соцсетях.

«Если в вашем МКД стоит счётчик, то он учитывал отсутствие теплоносителя, так как его подача не производилась во время проведения аварийно-восстановительных работ. Если устройства учёта нет, то перерасчёт будет произведён», — отметил Трофимов.

Напомним, с пятницы, 13 января, в Можге произошло несколько порывов на сетях, из-за чего множество жителей оказались без отопления и электричества.