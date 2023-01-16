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Жителям Можги пояснили о перерасчёте платежей при отсутствии отопления

08:30, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителям Можги пояснили о перерасчёте платежей при отсутствии отопления
08:30, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
224
0
#Можга\n#отопление
Фото: пресс-служба администрации Можги
224
0

Три дня город боролся с последствиями порывов на теплотрассе.

Можга. Удмуртия. Глава Можги Михаил Трофимов объяснил горожанам, как произойдёт перерасчёт за коммунальные услуги в условиях отключения отопления и горячей воды. Об этом градоначальник написал ночью воскресенья, 15 января, в соцсетях.

«Если в вашем МКД стоит счётчик, то он учитывал отсутствие теплоносителя, так как его подача не производилась во время проведения аварийно-восстановительных работ. Если устройства учёта нет, то перерасчёт будет произведён», — отметил Трофимов.

Напомним, с пятницы, 13 января, в Можге произошло несколько порывов на сетях, из-за чего множество жителей оказались без отопления и электричества.

08:30, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
224
0
#Можга\n#отопление