Аварийный частный дом на проезде Бабушкина в Ижевске планируют расселить до 2034 года

Ижевск. Удмуртия. Жилой дом №5 по проезду Бабушкина в Ижевске признали аварийным и подлежащим сносу 20 января 2021 года. При этом он всё ещё населён. С вопросом о судьбе здания обратилась к администрации города в соцсетях одна из жительниц.

В администрации ей ответили, что по действующей Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртии на 2019-2025 годы обсуждаемый дом в программу не включён.

«Ориентировочная дата расселения аварийного дома №5 по проезду Бабушкина установлена до 2034 года», — ответил официальный аккаунт администрации Ижевска.

Там уточнили, что в рамках программы в районе Восточного посёлка уже расселены дома №№ 27, 33, 59, 75, 83 по проезду Чапаева, № 138 по улице Энгельса, № 93а по проезду Совхозному, № 65а, 125 по улице Совхозной. Завершается расселение домов № 89а, 99а по проезду Совхозному. Все эти дома признали аварийными до 1 января 2017 года. А дом на Бабушкина нет.

В администрации также подчеркнули, что граждане, зарегистрированные и проживающие в аварийном доме, имеют право на получение временного жилого помещения для проживания до момента расселения аварийного жилья. С заявлением о предоставлении временного жилья рекомендуют обратиться в Управление ЖКХ администрации Ижевска — улица Удмуртская, 245, каб. 113, телефон 41-45-06.

Напомним, в Ижевске из-за аварийного состояния планируют снести первую в городе «хрущёвку». Расселить всех жильцов планировали до конца 2022 года. Но часть из них всё ещё остаётся там жить, по вечерам в доме горит свет в нескольких квартирах.