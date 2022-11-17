Ледовые катки откроются в парках Ижевска 10 декабря

Ижевск. Удмуртия. Парки Ижевска планируют открыть ледовые катки 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Подготовка к зимнему сезону началась в парке Горького и парке Кирова — в них уже создают ледовые катки.

Традиционно самый большой бесплатный каток зальют в парке Кирова. Он вновь будет круглый и для безопасности горожан по всему периметру будут установлены бортики.

В парке Горького появятся сразу 2 катка — для детей и для взрослых.

Сейчас в местах отдыха идут работы по благоустройству, а также подготавливаются новогодние программы.