Ледовые катки откроются в парках Ижевска 10 декабря

Отдельный детский каток зальют в парке Горького.
Ижевск. Удмуртия. Парки Ижевска планируют открыть ледовые катки 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
Подготовка к зимнему сезону началась в парке Горького и парке Кирова — в них уже создают ледовые катки.
Традиционно самый большой бесплатный каток зальют в парке Кирова. Он вновь будет круглый и для безопасности горожан по всему периметру будут установлены бортики.
В парке Горького появятся сразу 2 катка — для детей и для взрослых.
Сейчас в местах отдыха идут работы по благоустройству, а также подготавливаются новогодние программы.