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Ледовые катки откроются в парках Ижевска 10 декабря

17:00, 17 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
Ледовые катки откроются в парках Ижевска 10 декабря
17:00, 17 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
190
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки\n#лед\n#открытие\n#подготовка
Фото: vk.com/parkiizhevska
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Отдельный детский каток зальют в парке Горького.

Ижевск. Удмуртия. Парки Ижевска планируют открыть ледовые катки 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Подготовка к зимнему сезону началась в парке Горького и парке Кирова — в них уже создают ледовые катки. 

Традиционно самый большой бесплатный каток зальют в парке Кирова. Он вновь будет круглый и для безопасности горожан по всему периметру будут установлены бортики.

В парке Горького появятся сразу 2 катка — для детей и для взрослых. 

Сейчас в местах отдыха идут работы по благоустройству, а также подготавливаются новогодние программы. 

17:00, 17 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
190
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки\n#лед\n#открытие\n#подготовка