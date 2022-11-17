Вопрос о возведении арт-объекта на «Башне Ижмаша» рекомендовали направить в Центр территориального развития Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Общественный совет при Агентстве по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии провёл своё первое заседание в обновлённом составе. Председателем совета на ближайшие годы избрали учёного секретаря Национального музея Удмуртии имени Кузебая Герда Юрия Перевозчикова.

Одним из рассмотренных вопросов стало обращение инициативной группы «Символ Ижевска» в совет на тему восстановления шпиля (колонны) на «Башне Ижмаша», Главном корпусе Ижевского оружейного завода.

Напомним, в марте при госоргане прошло внеплановое совместное заседание общественного и экспертно-консультативного советов, посвящённое данной инициативе. В итоге Агентству рекомендовали обратиться к министерству культуры России с просьбой разрешить установить подобную временную обратимую конструкцию в рамках противоаварийных работ.

В итоге Главгосэкспертиза дала отрицательное заключение — возведение подобной временной облегчённой конструкции не соответствует нормам противоаварийных работ. На заседании общественного совета 17 ноября и.о. руководителя Агентства по госохране ОКН Удмуртии Ирина Савина подчеркнула, что госорган не обладает средствами и ресурсами для планировки подобных работ.

«При главе Удмуртии Александре Бречалове создан координационный комитет по вопросам стратегического развития. И им утверждён региональный проект реставрации и приспособления современного использования Главного корпуса. По дорожной карте планировалось проведение противоаварийных работ в 2022 году. Проектировщиком работы были проведены. Но по закону необходимо было провести федеральную экспертизу достоверности сметной стоимости. Экспертиз указала, что затрагиваются параметры надёжности и безопасности объекта. Поэтому документацию надо исполнить в нормальном объёме согласно Градостроительного кодекса. Тот проект в 2022 году реализован не был», — отметила Ирина Савина.

Она также отметила, что установка арт-объекта, которую предлагает «Символ Ижевска», по законодательству не предусмотрена. На ОКН могут быть проведены работы только по реставрации. Когда будут внесены коррективы в дорожную карту регионального проекта, можно будет вновь поставить вопрос о возведении временной конструкции.

«Но не Агентство является разработчиком проекта. Это совместный труд нескольких органов исполнительной власти. Координатором работы выступает Центр территориального развития во главе с советником руководителя республики Вячеславом Правдзинским», — Ирина Савина.

Она подчеркнула, что если проект будет доработан с учётом требований федеральной экспертизы, то возможно проведение противоаварийных работ с учётом установки подобной временной конструкции, которую предлагает «Символ Ижевска». Конечно же, госорган не может здесь ничего гарантировать. Поэтому общественный совет рекомендовал Агентству обратиться инициативной группе в Центр территориального развития Удмуртии, как к кураторам проект реконструкции всего здания, для возможного включения соответствующих нюансов в проект противоаварийных работ.

Напомним, в начале июля 2018 года шпиль, венчающий историческое здание, при жаркой погоде сгорел на глазах горожан. С того времени активная часть ижевчан настаивает на необходимости любым допустимым визуальным способом восстановить силуэт, не дожидаясь масштабной реконструкции всего здания.