На трёх автобусных маршрутах Ижевска протестируют приложение для онлайн-оплаты проезда

Ижевск. Удмуртия. В ноябре 2022 года компания «Датапакс» совместно с АО «ИПОПАТ» запустила комплекс цифровых систем для планирования, управления и контроля пассажирских перевозок в столице Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба транспортной компании в четверг, 17 ноября.

Проект опробуют на автобусных маршрутах №№ 8, 26, 79 в рамках развития пассажирского транспорта Ижевска. Автобусы этих маршрутов оснастили системой диспетчеризации, медиа-панелями для информирования пассажиров, которые показывают движение автобуса по маршруту.

Отмечается, что комплексная автоматизированная система позволит городу эффективно управлять общественным транспортом: корректировать маршруты, формировать удобное расписание движения и контролировать выполнение транспортной работы. По итогам пилотного проекта проведут оценку и сформируют дальнейшую программу развития цифровых сервисов для городского пассажирского транспорта Ижевска.

«Реализация данного проекта позволит улучшить работу предприятия в части планирования и управления пассажирскими перевозками. Мы сможем лучше контролировать рабочие процессы и своевременно вносить необходимые корректировки. Всё это в совокупности повысит качество обслуживания пассажиров на автобусных маршрутах и сделает общественный транспорт Ижевска более комфортным и удобным. В дальнейшем мы будем распространять этот проект и на другие маршруты, обслуживаемые АО «ИПОПАТ», — рассказал исполнительный директор АО «ИПОПАТ» Руслан Гиниятов.

Отметим, что в декабре 2022 года «Датапакс» совместно с оператором системы оплаты проезда в Удмуртии компанией ООО «Транспортные информационные системы» планирует запустить новое мобильное приложение для пассажиров общественного транспорта. С его помощью можно будет посмотреть расписание, проложить удобный маршрут, отследить движение транспорта на карте города в реальном времени, узнать прогнозируемое время прибытия на нужную остановку. Кроме того, пассажиры смогут оплачивать проезд прямо в приложении. Мобильная оплата будет доступна пока также на автобусных маршрутах №№ 8, 26 и 79.