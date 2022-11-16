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Бойцов поисково-спасательного отряда Ижевска в 2023 года могут обеспечить пенсией по старости

17:00, 16 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Бойцов поисково-спасательного отряда Ижевска в 2023 года могут обеспечить пенсией по старости
17:00, 16 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
312
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#льготы
Фото: vk.com/rescue_service.izhevsk
312
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Поддержка коснётся спасателей, достигших 40-летнего возраста.

Ижевск. Удмуртия. Бойцы поисково-спасательного отряда Ижевска с 2023 году могут рассчитывать на пенсию по старости за счёт городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Соответствующие поправки в Положение о пенсионном обеспечении работников Поисково-спасательного отряда Ижевска были одобрены 14 ноября на заседании постоянной комиссией городской думы Ижевска по социальной политике.

«Согласно новому документу спасателям, достигшим возраста 40 лет, имеющим стаж работы в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях не менее 15 лет, назначается пенсия по старости за счет средств муниципального бюджета», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города. 

Если Положение будет утверждено на думской сессии, то данные меры вступят в действие с 1 января 2023 года. 

17:00, 16 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
312
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#льготы