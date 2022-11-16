Работы по благоустройству в ижевском парке «Берёзовая роща» приостановлены

При реконструкции спуска к реке Карлутке выявлено заболачивание почвы, что вынуждает вносить изменения в проект.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по техническим причинам приостановили работы первого этапа благоустройства в парке «Берёзовая роща». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В ходе работ по реконструкции спуска к реке Карлутка после снятия верхнего слоя грунта специалисты обнаружили заболачивание почвы. Работы на данный момент приостановили, поскольку проект потребовал корректировки.
«Принято решение отказаться от насыпного основания пандуса и применить иную технологию. Она помимо прочего позволит минимизировать количество деревьев, попадающих в зону строительства и подлежавших вырубке», — говорится в сообщении.
На время взятой строителями паузы будет оборудован временный спуск. Линия освещения для него уже проложена.
Благоустройство спуска к реке в Берёзовой роще является первым этапом масштабного благоустройства в парке. На момент начала работ в сентябре текущего года предполагалось, что завершатся они до 30 ноября. Однако сейчас сроки окончания сдвинуты на строительный сезон 2023 года.
На дальнейших этапах благоустройства в Берёзовой роще будут сделаны дорожки, парковки, площадки для выгула животных, также ожидается расчистка набережной реки Карлутки. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».