Работы по благоустройству в ижевском парке «Берёзовая роща» приостановлены

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по техническим причинам приостановили работы первого этапа благоустройства в парке «Берёзовая роща». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе работ по реконструкции спуска к реке Карлутка после снятия верхнего слоя грунта специалисты обнаружили заболачивание почвы. Работы на данный момент приостановили, поскольку проект потребовал корректировки.

«Принято решение отказаться от насыпного основания пандуса и применить иную технологию. Она помимо прочего позволит минимизировать количество деревьев, попадающих в зону строительства и подлежавших вырубке», — говорится в сообщении.

На время взятой строителями паузы будет оборудован временный спуск. Линия освещения для него уже проложена.

Благоустройство спуска к реке в Берёзовой роще является первым этапом масштабного благоустройства в парке. На момент начала работ в сентябре текущего года предполагалось, что завершатся они до 30 ноября. Однако сейчас сроки окончания сдвинуты на строительный сезон 2023 года.

На дальнейших этапах благоустройства в Берёзовой роще будут сделаны дорожки, парковки, площадки для выгула животных, также ожидается расчистка набережной реки Карлутки. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».