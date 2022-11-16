В будущем году в рамках нацпроекта планируется благоустроить 20 ижевских дворов

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году в Ижевске приведут в порядок 20 дворов. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Придомовые территории благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Индустриальном районе ремонт пройдет на улицах Оранжерейная,1, Воткинское шоссе, 10 и на проезде Редукторном, 12.

В Ленинском районе будут благоустроены дворы на улицах Баранова, 67, Гагарина, 12 и 16, Клубной 85 и 87.

В Октябрьском районе — на улицах 30 лет Победы, 26А, Карла Маркса, 263, 50 лет Пионерии,37.

В Первомайском районе работы запланированы во дворах на улицах Орджоникидзе, 25, Ленина, 7 и Воровского, 126, 102 и 145.

А в Устиновском районе благоустройство пройдет на улицах Сабурова, 63, Ворошилова, 33, а также у домов на Союзной 71 и 95.

Везде подрядчик уложит новый асфальт и благоустроит тротуары. Во дворах появятся комфортные входные группы и малые архитектурные формы.

Чтобы привести дворы в порядок в 2017-2018 годах жители этих домов участвовали в конкурсном отборе за включение в нацпроект. Теперь они заплатят только 6-10% от общей стоимости благоустройства, а остальные расходы будут оплачены на средства нацпроекта.

Всего за 4 года по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Ижевске изменились 192 придомовые территории.