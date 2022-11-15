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В честь 15-летия со дня освящения Михаило-Архангельского собора в Ижевске устроят праздник

17:30, 15 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
В честь 15-летия со дня освящения Михаило-Архангельского собора в Ижевске устроят праздник
17:30, 15 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
522
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#епархия\n#праздники\n#ярмарка\n#концерт
Фото: ИА «Сусанин»
522
0

Горожан ждут рождественская ярмарка и концерт духовной музыки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в честь 15-летия со дня освящения Михаило-Архангельского собора состоятся торжества. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии в соцсети «ВКонтакте».

Памятную дату отметят вместе с престольным праздником собора, который проходит 21 ноября.

Вечером 20 ноября в 16:00 в храме митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин начнут всенощное бдение. После богослужения в нижнем храме откроют рождественскую ярмарку и проведут концерт духовной музыки.

21 ноября в 08:00 в Свято-Михайловском соборе митрополит Викторин, епископ Глазовский Виктор и епископ Сарапульский Павел совершат Божественную литургию.

17:30, 15 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
522
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#епархия\n#праздники\n#ярмарка\n#концерт