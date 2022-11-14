В Глазове разработают программу городских изменений «Радиус доверия»

Глазов. Удмуртия. Глазовчане напрямую примут участие в реализации проектов по изменению городской среды, модернизации инфраструктурных объектов, общественных и дворовых пространств, социальных сервисов. Глава Удмуртии Александр Бречалов, президент топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, глава Глазов Сергей Коновалов, и генеральный директор союза «Атомные города» Марина Фролова подписали соглашение о сотрудничестве в реализации партнерского социального проекта «Радиус доверия». Об этом информирует пресс-служба главы и правительства республики.

Народную программу городских изменений «Радиус доверия» будут разрабатывать совместно с местными сообществами Глазова. Со своей стороны «ТВЭЛ» обеспечит софинансирование программы через союз «Атомные города».