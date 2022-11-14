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В Глазове разработают программу городских изменений «Радиус доверия»

11:55, 14 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
В Глазове разработают программу городских изменений «Радиус доверия»
11:55, 14 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
467
0
#Глазов\n#Александр Бречалов\n#ТВЭЛ
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
467
0

Правительство Удмуртии и АО «ТВЭЛ» подписали соглашение о реализации партнерского социального проекта.

Глазов. Удмуртия. Глазовчане напрямую примут участие в реализации проектов по изменению городской среды, модернизации инфраструктурных объектов, общественных и дворовых пространств, социальных сервисов. Глава Удмуртии Александр Бречалов, президент топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, глава Глазов Сергей Коновалов, и генеральный директор союза «Атомные города» Марина Фролова подписали соглашение о сотрудничестве в реализации партнерского социального проекта «Радиус доверия». Об этом информирует пресс-служба главы и правительства республики.

Народную программу городских изменений «Радиус доверия» будут разрабатывать совместно с местными сообществами Глазова. Со своей стороны «ТВЭЛ» обеспечит софинансирование программы через союз «Атомные города».  

 

11:55, 14 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
467
0
#Глазов\n#Александр Бречалов\n#ТВЭЛ