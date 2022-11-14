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Аллея из лип появилась в микрорайоне «Новый город» в Ижевске

10:10, 14 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
Аллея из лип появилась в микрорайоне «Новый город» в Ижевске
10:10, 14 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
816
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жители\n#деревья\n#липа
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
816
0

Местные жители посадили деревья во Всемирный день доброты.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске жители микрорайона «Новый город» заложили «Аллею Будущего» вдоль улицы 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска в соцсети «ВКонтакте».

Горожане высадили липы во Всемирный день доброты — 13 ноября. Участники акции добавили в землю удобрения и органику, а также установили колышки и подвязали к ним липы.

«Дружно мы сделали доброе дело. Внесли личный вклад в будущее озеленение Ижевска и оставили экологический след своим детям», — отметили жители микрорайона.

В скором времени будет создан сайт, на котором каждый участник акции расскажет, для чего он посадил липу. Помимо этого на сайте можно будет отслеживать, как благоустраивается и развивается эта территория.

10:10, 14 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
816
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жители\n#деревья\n#липа