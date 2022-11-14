Аллея из лип появилась в микрорайоне «Новый город» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске жители микрорайона «Новый город» заложили «Аллею Будущего» вдоль улицы 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска в соцсети «ВКонтакте».

Горожане высадили липы во Всемирный день доброты — 13 ноября. Участники акции добавили в землю удобрения и органику, а также установили колышки и подвязали к ним липы.

«Дружно мы сделали доброе дело. Внесли личный вклад в будущее озеленение Ижевска и оставили экологический след своим детям», — отметили жители микрорайона.

В скором времени будет создан сайт, на котором каждый участник акции расскажет, для чего он посадил липу. Помимо этого на сайте можно будет отслеживать, как благоустраивается и развивается эта территория.