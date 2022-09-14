Ремонт памятника большевику Ивану Пастухову завершится в октябре

Ижевск. Удмуртия. На перекрёстке улиц Красногеройская и Коммунаров в Ижевске начался ремонт памятника председателю исполкома городского Совета Ивану Пастухову, убитому в 1918 году. Об этом ИА «Сусанин» сообщили в пресс-службе администрации города.

Ремонт начался в начале сентября. Рабочие заменят гранитную облицовку постамента, подвергнут механической и химической очистке скульптуру, изображающую Ивана Пастухова. Также будет благоустроена территория вокруг памятника.

Также будет установлена информационная табличка, рассказывающая о памятнике. Однако восстановление утраченных в 1990-е годы металлических барельефов и винтовок не запланировано.

По контракту ремонт должен быть завершён до 31 октября 2022 года. Стоимость работ составляет 3 979 234 рубля. Памятник является объектом культурного наследия регионального значения.

Иван Пастухов — лидер ижевской организации Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. На момент гибели возглавлял исполнительный комитет городского Совета. В августе 1918 года в Ижевске вспыхнуло антисоветское восстание. Пастухов участвовал в эвакуации части заводской казны. В последствие он был схвачен белоповстанцами и после жестоких пыток и допросов казнён.

Памятник лидеру ижевских большевиков Ивану Пастухову был открыт 1 мая 1933 года. Изначально скульптура стояла на углу улиц Максима Горького и Советской у кинотеатра «Колосс» (собор Невского). В 1960-е годы памятник был перемещён на своё нынешнее место в связи с переносом административного центра города.