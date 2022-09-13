В Завьяловской районной больнице завершили капремонт кровли

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии закончили капремонт кровли поликлиники Завьяловской районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

На ремонт из бюджета республики было выделено 4,1 млн рублей. Главный врач больницы Елена Наговицына отметила, что благодаря обновлению кровли в кабинетах и коридорах медучреждения больше не будет протечек, а также теперь можно приступить к внутреннему ремонту.

Строители закончили работы в срок. Они утеплили кровлю, заменили кирпичный парапет на каркасный и уложили гидроизоляционный слой ПВХ-мембраны.

Помимо этого в текущем году специалистам удалось завершить капремонт кровли в гараже районной больницы. Таким образом получится сохранить конструктив здания и новые машины в целостности и безопасности.

Всего в 2022 году в Удмуртии капитальные ремонты проходят на 39 объектах отрасли здравоохранения. На эти цели выделено около 500 млн рублей. Уже завершены ремонты помещений, в которых установят новое оборудование.