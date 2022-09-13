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Сарапул примет участие во Всероссийском конкурсе с проектом благоустройства набережной Камы

10:40, 13 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
Сарапул примет участие во Всероссийском конкурсе с проектом благоустройства набережной Камы
10:40, 13 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#набережная\n#Кама\n#благоустройство\n#проект\n#конкурс
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
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Горожане могут высказать свои идеи и предложения.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле разрабатывают проект благоустройства набережной Камы, который отправят на Всероссийский конкурс лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула в соцсети «ВКонтакте».  

В городе прошла стратегическая сессия, в которой приняли участие представители бизнеса, культуры, образования и просто активные горожане. Все участники обсуждали проект благоустройства набережной Камы от улицы Степана Разина до лодочной станции и привносили свои идеи, чтобы пространство стало востребованным. 

Руководитель артели архитекторов проектной команды Артем Черников отметил, что горожане также могут высказать свое мнение о том, что бы они хотели видеть на этой территории кроме спуска к воде и детской площадки. 

После сбора всех предложений специалисты обработают полученные идеи.

Напомним, что в мае 2022 года Сарапул подготовил на конкурс малых городов и исторических поселений проект «Сарапульские острова». По задумке на воде Камы планировалось построить целый квартал.

10:40, 13 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
127
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#набережная\n#Кама\n#благоустройство\n#проект\n#конкурс