Сарапул примет участие во Всероссийском конкурсе с проектом благоустройства набережной Камы

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле разрабатывают проект благоустройства набережной Камы, который отправят на Всероссийский конкурс лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула в соцсети «ВКонтакте».

В городе прошла стратегическая сессия, в которой приняли участие представители бизнеса, культуры, образования и просто активные горожане. Все участники обсуждали проект благоустройства набережной Камы от улицы Степана Разина до лодочной станции и привносили свои идеи, чтобы пространство стало востребованным.

Руководитель артели архитекторов проектной команды Артем Черников отметил, что горожане также могут высказать свое мнение о том, что бы они хотели видеть на этой территории кроме спуска к воде и детской площадки.

После сбора всех предложений специалисты обработают полученные идеи.

Напомним, что в мае 2022 года Сарапул подготовил на конкурс малых городов и исторических поселений проект «Сарапульские острова». По задумке на воде Камы планировалось построить целый квартал.