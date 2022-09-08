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Начато проектирование нового общественного пространства в Ленинском районе Ижевска

21:30, 08 сентября, 2022
Начато проектирование нового общественного пространства в Ленинском районе Ижевска
21:30, 08 сентября, 2022
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#парк\n#отдых\n#благоустройство
Фото: Константин Ившин
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Благоустройство ждет аллею имени Александра Кононова.

Ижевск. Удмуртия. Аллея имени Александра Кононова в городке Строителей должна стать еще одним комфортным местом отдыха в Ленинском районе Ижевска. В ближайшее время рабочая группа, в которую войдут представители профильных министерств и ведомств, займется комплексной разработкой проекта благоустройства и его продвижением.
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На аллее побывали председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов и депутат Госсовета Удмуртии по Ленинскому району Наиль Мухамедзянов. По поручению главы Удмуртии Александра Бречалова они осмотрели нынешнее состояние аллеи и пообщались с активными жителями микрорайона, обсудили план дальнейших действий.
«С просьбой благоустроить аллею Кононова ко мне обратились жители городка Строителей, - комментирует Наиль Мухамедзянов. - Мы обсудили, каким бы они хотели видеть обновленное место отдыха, и на основе этих предпочтений создали эскизный проект».
Предварительную концепцию благоустройства аллеи имени Кононова в ходе проведенных уличных опросов уже поддержали более тысячи горожан. В планах обустроить в общественном пространстве место для проведения массовых праздников – со сценой и местами для зрителей; зону фудкорта и проката; детскую площадку и небольшой скейтпарк для подростков; спортивную площадку с тренажерами и столами для настольного тенниса. Постамент воинам-интернационалистам останется на прежнем месте, а прилегающую к нему территорию благоустроят. 
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По словам Ярослава Семенова, рабочий проект благоустройства аллеи имени Кононова пройдет обсуждение и будет доработан с учетом экспертных заключений. После чего необходимо добиваться его включения в программу «Формирование комфортной городской среды».
«Ленинскому району нужны новые общественные пространства, сейчас их недостаточно. Верю, что аллея Кононова получит новую жизнь и вновь станет любимым местом отдыха горожан», - резюмировал Наиль Мухамедзянов.

 

Наша справка: аллея имени Кононова расположена вдоль улицы Клубной - между улицами Оружейника Драгунова и Новостроительной. Она заложена в 1983 году в память о погибших воина-интернационалистах. Ранее здесь проходили различные праздники и районные мероприятия.

 

21:30, 08 сентября, 2022
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парк\n#отдых\n#благоустройство