Начато проектирование нового общественного пространства в Ленинском районе Ижевска



Ижевск. Удмуртия. Аллея имени Александра Кононова в городке Строителей должна стать еще одним комфортным местом отдыха в Ленинском районе Ижевска. В ближайшее время рабочая группа, в которую войдут представители профильных министерств и ведомств, займется комплексной разработкой проекта благоустройства и его продвижением.

На аллее побывали председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов и депутат Госсовета Удмуртии по Ленинскому району Наиль Мухамедзянов. По поручению главы Удмуртии Александра Бречалова они осмотрели нынешнее состояние аллеи и пообщались с активными жителями микрорайона, обсудили план дальнейших действий.

«С просьбой благоустроить аллею Кононова ко мне обратились жители городка Строителей, - комментирует Наиль Мухамедзянов. - Мы обсудили, каким бы они хотели видеть обновленное место отдыха, и на основе этих предпочтений создали эскизный проект».







По словам Ярослава Семенова, рабочий проект благоустройства аллеи имени Кононова пройдет обсуждение и будет доработан с учетом экспертных заключений. После чего необходимо добиваться его включения в программу «Формирование комфортной городской среды». Предварительную концепцию благоустройства аллеи имени Кононова в ходе проведенных уличных опросов уже поддержали более тысячи горожан. В планах обустроить в общественном пространстве место для проведения массовых праздников – со сценой и местами для зрителей; зону фудкорта и проката; детскую площадку и небольшой скейтпарк для подростков; спортивную площадку с тренажерами и столами для настольного тенниса. Постамент воинам-интернационалистам останется на прежнем месте, а прилегающую к нему территорию благоустроят.По словам Ярослава Семенова, рабочий проект благоустройства аллеи имени Кононова пройдет обсуждение и будет доработан с учетом экспертных заключений. После чего необходимо добиваться его включения в программу «Формирование комфортной городской среды».

«Ленинскому району нужны новые общественные пространства, сейчас их недостаточно. Верю, что аллея Кононова получит новую жизнь и вновь станет любимым местом отдыха горожан», - резюмировал Наиль Мухамедзянов.

Наша справка: аллея имени Кононова расположена вдоль улицы Клубной - между улицами Оружейника Драгунова и Новостроительной. Она заложена в 1983 году в память о погибших воина-интернационалистах. Ранее здесь проходили различные праздники и районные мероприятия.