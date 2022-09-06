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На улице Голублева в Ижевске модернизируют логистический узел

14:00, 06 сентября, 2022
Анна Торхова
На улице Голублева в Ижевске модернизируют логистический узел
14:00, 06 сентября, 2022
Анна Торхова
1179
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#РЖД
Фото: unsplash.com
1179
0

В месяц там смогут обрабатывать около 1000 контейнеров.

Ижевск. Удмуртия. Логистический узел появится на железнодорожной станции на улице Голублева в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В планах построить контейнерную площадку размером 3,9 тыс. квадратных метров. Благодаря модернизации зона хранения будет рассчитана на 90 контейнеров, в том числе рефрижераторных. В настоящее время обработка грузов более 25 тонн невозможна — обновление узла решит эту проблему.  

В месяц будет обрабатываться в 4 раза больше контейнеров — 1000. Помимо увеличения грузооборота, сократятся сроки доставки и её стоимость. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, инвестиции в проект составят 27 млн рублей, появятся 30 новых рабочих мест.

Работы начнутся во втором полугодии 2023 года.

Договоренности о модернизации были достигнуты на Петербургском международном экономическом форуме между генеральным директором–председателем правления РЖД Олегом Белозеровым и главой Удмуртии Александром Бречаловым.

14:00, 06 сентября, 2022
Анна Торхова
1179
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#РЖД