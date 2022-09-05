Председатель Госдумы Володин дал обещание сделать всё для благоустройства Воткинска

Воткинск. Удмуртия. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Удмуртию посетил музей-усадьбу Петра Ильича Чайковского. Там председатель Госдумы встретился с общественниками. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Руководитель музея-усадьбы Татьяна Неганова отметила, что туристы могли бы задерживаться в Воткинске на несколько дней, но для этого необходимо благоустроить общественные пространства и подходы к ним. За пять лет в городе обновили набережную, скейт-парк, парк «Времена года». Эти общественные пространства стали местом притяжения для горожан.

«Я могу сказать, что наш город — пешеходный, в том числе горожане любят гулять по набережной. Поэтому будет хорошо и замечательно, когда люди смогут быстро и комфортно добираться. Ну и, конечно, я могу рассказать об отзывах и мнение туристов. Музей-усадьба Чайковского — один из самых посещаемых объектов в республике, к нам приезжает более 100 тысяч посетителей в год. Гости посещают музей, выходят за его пределы и им тоже важно, чтобы дороги были вели их дальше к городским достопримечательностям и инфраструктуре. Вопрос дорог и тротуаров — животрепещущий, жизненно необходимый не только для Воткинска. Мы знаем примеры, когда благоустроенные города притягивают туристов. Очень бы хотелось, что бы Воткинск стал образцом для других городов», — рассказала директор музея-усадьбы П. И. Чайковского Татьяна Неганова.

Общественники также указывали на необходимость асфальтирования дорог и тротуаров. Поскольку большую часть города занимает частный сектор, дороги там не имеют долговременного покрытия.

«С Александром Владимировичем Бречаловым мы договорились о том, что вместе реализуем проект благоустройства в Воткинске. Мы разобьем его на этапы, и ежегодно будем подводить итоги. Воткинск уникален. Это город-завод. Нет семьи, которая бы не имела отношения к заводу. Сделаем всё, чтобы Воткинск стал благоустроенным», — отметил Вячеслав Володин.

Первый этап придётся на 2023 год. Планируется отремонтировать все тротуары, ведущие к школам, детсадам, больницам и культурным учреждениям. В 2024 году обновят пешеходные дороги, ведущие в жилой сектор. Городские дворы будут следующими на очереди.