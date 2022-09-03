Дополнительный рейс автобуса №15 ввели в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. С 1 сентября в Ижевске ввели дополнительный рейс на автобусном маршруте №15. Об этом сообщила пресс-служба ИПОПАТ.

«Изменения вызваны необходимостью учеников начальных классов школы №65 добираться до другого учебного заведения», — отметили в организации.

Напомним, ранее здание на улице Щедрина признали аварийным. Школу решено было снести и построить на этом месте новое здание. На время работ ученики начальных классов будут посещать занятия в школе №36 на улице Камской. Для того, чтобы добраться до неё и понадобился дополнительный рейс.

Дополнительный автобус начнёт движение в сторону «Металлобазы» с остановки «Воткинская линия». Посадка пассажиров на остановке «Школа №65» запланирована на 12:00. Следующий рейс данного маршрута прибудет на этот остановочный пункт в 12:34.