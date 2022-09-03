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Дополнительный рейс автобуса №15 ввели в Ижевске

15:00, 03 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Дополнительный рейс автобуса №15 ввели в Ижевске
15:00, 03 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
275
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#автобус
Фото: @arzik2
275
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Он призван улучшить проезд учеников школы №65 до временного места учёбы.

Ижевск. Удмуртия. С 1 сентября в Ижевске ввели дополнительный рейс на автобусном маршруте №15. Об этом сообщила пресс-служба ИПОПАТ.

«Изменения вызваны необходимостью учеников начальных классов школы №65 добираться до другого учебного заведения», — отметили в организации.

Напомним, ранее здание на улице Щедрина признали аварийным. Школу решено было снести и построить на этом месте новое здание. На время работ ученики начальных классов будут посещать занятия в школе №36 на улице Камской. Для того, чтобы добраться до неё и понадобился дополнительный рейс.

Дополнительный автобус начнёт движение в сторону «Металлобазы» с остановки «Воткинская линия». Посадка пассажиров на остановке «Школа №65» запланирована на 12:00. Следующий рейс данного маршрута прибудет на этот остановочный пункт в 12:34.

15:00, 03 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
275
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#автобус