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На набережной Сарапула установят название города в рост человека

13:05, 02 сентября, 2022
Андрей Поносов
На набережной Сарапула установят название города в рост человека
13:05, 02 сентября, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Сарапул\n#Кама\n#набережная\n#благоустройство
Фото: vk.com/vmshestakov
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Арт-объект оборудуют подсветкой.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле установят арт-объект в виде букв, складывающихся в название города. Объемная вывеска появится на городской набережной и будет встречать пассажиров прибывающих по Каме теплоходов, сообщил глава Сарапула Виктор Шестаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Напротив выхода с теплоходов, в непосредственной близости к причальной стенке, появятся ростовые буквы с названием города, да, они будут подсвечиваться в темное время суток» – сообщил градоначальник.

Напомним, в этом году в Сарапуле продолжается работы по благоустройству прибрежной зоны города. Пешеходную зону продляют от речного причала до исторического здания старинной водонапорной башни. Близится к завершению укладка брусчатки на прилегающей к причальной стенке территории.

13:05, 02 сентября, 2022
Андрей Поносов
195
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#Кама\n#набережная\n#благоустройство