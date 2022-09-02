Из-за проведения парусной регаты в Ижевске ограничат движение по набережной

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 3 по 4 сентября ограничат движение транспорта по набережной городского пруда. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

В Ижевске со 2 по 4 сентября проходит открытый Кубок Удмуртии «Ижевская регата». В связи с этим с 06:00 3 сентября до 17:00 4 сентября будет ограничено движение транспорта по набережной на отрезке от недостроя по улице Милиционной, 7а в сторону монумента «Навеки с Россией».

Напомним, что первые яхты участников соревнований уже привезли в Ижевск.