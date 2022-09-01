На улице Берша в Ижевске оборудуют новые остановки общественного транспорта

Установкой остановочных комплексов займутся застройщики, чьи дома стоят неподалёку.
Ижевск. Удмуртия. На улице архитектора Берша появятся новые остановки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
Новые комплексы появятся на отрезке от улицы Сабурова до дома № 36 по улице Берша.
Так, предполагается оборудование остановочных комплексов напротив домов №6 по улице Берша и №3/3 по улице строителя Шишкина. Ещё два пункта появятся в районе строящегося дома на Т-образном перекрёстке вышеупомянутых улиц и напротив дома №2/1 по улице строителя Шишкина.
Власти города одобрили заявления застройщиков ООО «Комосстрой», ООО «Железно Ижевск» и ООО «АСПЭК-Домстрой» на строительство остановочных пунктов и подходных путей в месте заездных карманов. Работы будут вестись за счёт строительных компаний.
На службу благоустройства города возложена обязанность оборудовать остановки соответствующими знаками «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», и «Пешеходный переход». ООО «ИПОПАТ» рекомендовано установить указатели на остановочных площадках.