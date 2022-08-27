Почти полкилометра свежеуложенного асфальта срежут на улице Новой в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Отремонтированный участок дороги на улице Новой в Ижевске будут переделывать. Верхний слой свежеуложенного асфальтобетона признали непригодным для эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Финишный слой дорожной одежды на участке протяженностью 475 метров и шириной 4 метра срежут с помощью фрезерной машины. Взятые на данном отрезке дороги образцы асфальтобетона не прошли лабораторные испытания по одному из основных параметров. Переделывать покрытие подрядчик будет за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

Как пояснила начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог Миндортраса Удмуртии Екатерина Чарыкова, керны с отремонтированных участков проходят проверку в трех независимых лабораториях. Образцы исследуют специалисты независимого стройконтроля, подрядной организации и Миндортранса. Если материалы не проходят испытания, объекты, где они были взяты, переделываются до тех пор, пока не будут соответствовать нормативам.

«В данном случае на улице Новая не прошел проверку один из участков. Материал будет снят, вместо него уложена новая асфальтобетонная смесь. После точно также будут вновь взяты пробы асфальта. Если и они не пройдут проверку, работа повторится вновь», — прокомментировала Екатерина Чарыкова.

Напомним, ремонт улицы Новой в Ижевске стартовал в мае в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».