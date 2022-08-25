В Ижевске появится памятник «Защитникам Донбасса»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске скоро появится памятник «Защитникам Донбасса». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин.

Предполагаемое место для установки — рядом с Дворцом пионеров у памятника участникам локальных войн на улице Кирова. Скульптуру уже привезли в Ижевск.

«Ещё до поездки в Донбасс встречались на площадке с представителями военных братств, Администрации Ижевска, чтобы обсудить детали и технические моменты по установке. Сейчас идут подготовительные работы, согласования с городской администрацией», — отметил парламентарий.