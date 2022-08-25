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В Ижевске появится памятник «Защитникам Донбасса»

08:30, 25 августа, 2022
Юрий Абашев
В Ижевске появится памятник «Защитникам Донбасса»
08:30, 25 августа, 2022
Юрий Абашев
426
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#памятники\n#спецоперация
Фото: Олег Гарин (Вконтакте)
426
0

Скульптуру могут установить у Дворца пионеров.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске скоро появится памятник «Защитникам Донбасса». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин.

Предполагаемое место для установки — рядом с Дворцом пионеров у памятника участникам локальных войн на улице Кирова. Скульптуру уже привезли в Ижевск.

«Ещё до поездки в Донбасс встречались на площадке с представителями военных братств, Администрации Ижевска, чтобы обсудить детали и технические моменты по установке. Сейчас идут подготовительные работы, согласования с городской администрацией», — отметил парламентарий.

08:30, 25 августа, 2022
Юрий Абашев
426
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#памятники\n#спецоперация