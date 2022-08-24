Остановку «Школа юных лётчиков» в Ижевске привёл в порядок арендатор

Ижевск. Удмуртия. В понедельник во время аппаратного совещания глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал состояние остановочного комплекса на улице Карла Либкнехта, который он посетил накануне. Как сообщила пресс-служба администрация города арендатор привёл состояние остановки в порядок.

«На остановке располагается молочный киоск, у предпринимателя договор аренды земельного участка с муниципалитетом. Сам торговый павильон – в удовлетворительном состоянии, однако посадочная площадка и сам навес небезопасны и требуют благоустройства. Если передали в аренду участок, требуйте достойного содержания либо расторгайте договор», — обратился к муниципальным властям Бречалов.

На сегодня благоустройство остановки арендатор ИП Малых Л. Ю. выполнил. Уложена недостающая брусчатка, почищен сам павильон, заменена крыша навеса.

Отметим, что всего в городе на остановках на основании договоров аренды располагаются 102 торговых точки. Все договоры обязывают предпринимателей-арендаторов проводить благоустройство павильона и посадочной площадки.

23 августа силами районных администраций и административной инспекции состоялся рейд по этим остановкам. Арендаторам выданы предписания о приведении закреплённого за ними имущества в нормативное состояние. Повторная проверка запланирована на конец августа. В случае неисполнения предписаний предприниматели будут оштрафованы за нарушение Правил благоустройства города.