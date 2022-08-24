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Остановку «Школа юных лётчиков» в Ижевске привёл в порядок арендатор

16:50, 24 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Остановку «Школа юных лётчиков» в Ижевске привёл в порядок арендатор
16:50, 24 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
511
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#остановка
Фото: Яндекс.Карты
511
0

Внимание к объекту привлёк глава Удмуртии на аппаратном совещании.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник во время аппаратного совещания глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал состояние остановочного комплекса на улице Карла Либкнехта, который он посетил накануне. Как сообщила пресс-служба администрация города арендатор привёл состояние остановки в порядок.

«На остановке располагается молочный киоск, у предпринимателя договор аренды земельного участка с муниципалитетом. Сам торговый павильон – в удовлетворительном состоянии, однако посадочная площадка и сам навес небезопасны и требуют благоустройства. Если передали в аренду участок, требуйте достойного содержания либо расторгайте договор», — обратился к муниципальным властям Бречалов.

На сегодня благоустройство остановки арендатор ИП Малых Л. Ю. выполнил. Уложена недостающая брусчатка, почищен сам павильон, заменена крыша навеса.

Отметим, что всего в городе на остановках на основании договоров аренды располагаются 102 торговых точки. Все договоры обязывают предпринимателей-арендаторов проводить благоустройство павильона и посадочной площадки.

23 августа силами районных администраций и административной инспекции состоялся рейд по этим остановкам. Арендаторам выданы предписания о приведении закреплённого за ними имущества в нормативное состояние. Повторная проверка запланирована на конец августа. В случае неисполнения предписаний предприниматели будут оштрафованы за нарушение Правил благоустройства города.

16:50, 24 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
511
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#остановка