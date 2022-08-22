«Сказочный» трамвай будет курсировать по Ижевску до 25 августа

Ижевск. Удмуртия. С 22 по 25 августа в Ижевске в рамках II Международных детских инклюзивных творческих игр по городу будет курсировать трамвай «Там на неведомых дорожках». Как сообщила пресс-служба горадминистрации, он едет по маршруту №10 от остановки «Ворошилова» до «Сквера Металлургов» и обратно.

Трамвай будет возить необычных пассажиров — аниматоров, сказочников, клоунов, рассказывающих необычные истории. Пассажиров ждут сказки, игры, музыкальные викторины и загадки.

22 августа

Сказочный трамвай, маршрут № 10 (от остановки «Ворошилова» до «Сквера Металлургов» и обратно).

10:09–11:50 и 13:41–15:22

Там на неведомых дорожках… Откуда в Ижевске крокодилы? Правда, что Ижик сделан из ключей? А что изображает монумент Дружбы народов? Занимайте места в салоне «Львенка» и узнавайте. Проезд для пассажиров трамвая бесплатный.

23 августа

Сказочный трамвай, маршрут № 10 (от остановки «Ворошилова» до «Сквера Металлургов» и обратно).

10:09–11:50 и 13:41–15:22

Герои земли Удмуртской. В Ижевске, как и в сказке, – тоже есть свои особенные герои. Пассажиры узнают удивительные факты о главных людях в истории нашего города. Будут игры на внимательность, музыкальная викторина и загадки. Трамвай «Львенок» низкопольный, адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проезд для всех пассажиров трамвая бесплатный.

24 августа

Сказочный трамвай, маршрут № 10 (от остановки «Ворошилова» до «Сквера Металлургов» и обратно).

10:09–11:50 и 13:41–15:22

Сердцу милому сторона. Множество народов живут рядом друг с другом, схожие и разные. Кто же все-таки слепил первый пельмень? И что означают узоры, вышитые на национальной одежде разных народов? Приглашаем прокатиться в историю на особенном трамвае «Львенок». Пассажиров ждут сказки, игры и музыкальные загадки. Проезд бесплатный.

25 августа

Сказочный трамвай, маршрут № 10 (от остановки «Ворошилова» до «Сквера Металлургов» и обратно).

10:09–11:50 и 13:41–15:22

Дорожные байки о творческих людях. Как поэты, писатели, артисты, художники и многие другие создают культуру Ижевска. Сначала интересный рассказ, а потом – вопросы для самых внимательных. Каждый день в удивительном трамвае свои необычные попутчики: сказочники, клоуны, ростовые куклы и волшебники. Проезд для пассажиров трамвая бесплатный.

Также в дни игра развлекательная программы пройдёт во дворах и скверах Ижевска

22–24 августа, 10:00–11:30

Сквер Молодоженов, ул. Петрова, 37.

Литературно-спортивно-музыкальный калейдоскоп. Детей и взрослых ждут флешмобы, спортивные соревнования, мини-концерт, чтение сказок. В понедельник – еще и познавательные рассказы и викторины по символике республики и флага.

Сквер Металлургов, ул. Школьная, 44.

Интерактивные фантазийные мастерские «Маленькие умники». Мастер-классы, викторины по детским книгам, веселые дворовые игры. Ребят научат нескольким фразам на языке жестов, и они даже споют на этом языке песню.

Крымская Аллея, ул. Ленина, 138а.

Аллея доброты, внимательности и креативности. Концерты, театрализованные представления, игры на внимательность и веселые старты.

Сквер Драгунова, ул. Оружейника Драгунова, 80а.

Добрая «ИгроМания». Чтение сказок, песни, игры на внимательность и подвижные игры, песни на языке жестов.

Рябиновый сквер, ул. 9 Января, 181.

Художественно-творческая лаборатория «Фантазеры». Мастер-классы для детей. Чтение волшебных сказок, веселые игры.

22–24 августа, 16:00–18:30

В 133 дворах Ижевска пройдут большие праздники в честь Инклюзивных игр. Викторины, спортивные игры, театрализованные сказочные представления и концерты для жителей ближайших домов. Приглашены все: дети, семьи, а также ребята с ограниченными возможностями, их друзья и соседи. Объявления о праздниках есть на информационных досках подъездов и у старших по дому.