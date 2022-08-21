Воткинск. Удмуртия. В 2023 году Воткинск получит в два раза больше средств на ремонт дорог. Об этом министр дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев рассказал в прямом эфире Центра управления регионом.

Он отметил, что если удастся получить дополнительные средства, то сумма вырастет до 200 млн рублей. В приоритете будущего года - участки, на которые больше всего жалуются люди. Министр добавил, что на сегодняшний день в Воткинске сложилась самая сложная ситуация по состоянию дорог среди городов республики.

В 2022 году муниципальный дорожный фонд пополнился на 56 млн рублей. Деньги направляются на ремонт улиц Тихая, Колхозная, Мира, Шувалова, Курчатова, Казенова, тротуары на улицах Ленинградской и Пролетарской.

План на ближайшие два года - сделать дороги в Воткинске проезжими и безопасными.

Дополнительные средства на дороги в следующем году может получить и Ижевск - сверх запланированных 200 млн рублей.