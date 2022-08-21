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В 2023 году Воткинск получит в два раза больше средств на ремонт дорог

16:00, 21 августа, 2022
Анна Торхова
В 2023 году Воткинск получит в два раза больше средств на ремонт дорог
16:00, 21 августа, 2022
Анна Торхова
204
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#дороги\n#ремонт
Фото: ИА «Сусанин»
204
0

Среди городов республики, в Воткинске самая сложная ситуация с дорожным покрытием.

Воткинск. Удмуртия. В 2023 году Воткинск получит в два раза больше средств на ремонт дорог. Об этом министр дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев рассказал в прямом эфире Центра управления регионом. 

Он отметил, что если удастся получить дополнительные средства, то сумма вырастет до 200 млн рублей. В приоритете будущего года - участки, на которые больше всего жалуются люди. Министр добавил, что на сегодняшний день в Воткинске сложилась самая сложная ситуация по состоянию дорог среди городов республики.

В 2022 году муниципальный дорожный фонд пополнился на 56 млн рублей. Деньги направляются на ремонт улиц Тихая, Колхозная, Мира, Шувалова, Курчатова, Казенова, тротуары на улицах Ленинградской и Пролетарской.

План на ближайшие два года - сделать дороги в Воткинске проезжими и безопасными. 

Дополнительные средства на дороги в следующем году может получить и Ижевск - сверх запланированных 200 млн рублей.

16:00, 21 августа, 2022
Анна Торхова
204
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#дороги\n#ремонт