Глава Удмуртии обсудил с активными жителями развитие Первомайского района Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов 16 августа встретился с активными жителями Первомайского района. Представители муниципалитета, предприятий, детских садов и школ, общественных организаций, ветеранских объединений поговорили с руководителем республики о развитии родного района. «Многих из вас я знаю в лицо, многие обращались через социальные сети. Каждый мой день начинается и заканчивается работой с обращениями граждан», — сказал Бречалов.

Отметим, что по итогам рабочей встречи будет сформирован список вопросов для дальнейшей проработки.

Отдельным блоком обсуждений стали планы по ремонту и строительству учреждений. Так, в 2022 году начнется обновление операционной в ГКБ №9, также там появится современное оборудование. Стартует строительство спортивной площадки в лицее №25, оснащение новых мастерских в Ижевском промышленно экономическом колледже и в Ижевском машиностроительном техникуме. 2022 год будет ознаменован и долгожданным открытием после капремонта Школы юных летчиков, Театра юного зрителя и второго здания детской школы искусств №2.

«Я сам живу в Первомайском районе и вижу колоссальные изменения <…>. Как любой ижевчанин люблю гулять на Центральной площади, и это пространство продолжает совершенствоваться. Уверен, совсем скоро увидим реконструированный участок набережной, который много лет был заброшен. Когда ко мне приезжают гости, я их вожу в наши музеи, театры. У нас есть, чем гордиться», — рассказал на встрече оружейник, заслуженный конструктор Российской Федерации Владимир Ярыгин.

В планах на ближайшую пятилетку также: возведение зданий школ №39 и №65, создание модельного пространства в библиотеках имени Максима Горького и Николая Некрасова, продолжение ремонта Школьного сквера вблизи перекрестка улиц Воровского и Промышленной, ремонт дорог, тротуаров и другое.

Напомним, в Первомайском районе за последние годы построено две новых школы — №46 в переулке Прасовском, а также второй корпус школы №74 на улице Ильфата Закирова. Это стало знаменательным событием в жизни города.

«Жилой микрорайон, расположенный между улицами 40 лет Победы и Ильфата Закирова, появился еще в конце 1990-х. Квартиры здесь приобретали молодые семьи с детьми, нужны были социальные объекты. Решение о строительстве школы было принято в 2019 году, и через два года в нее пришли первые ученики. Строители постарались на славу», — добавила директор школы №74 Надежда Онищенко.

Встреча с неравнодушными жителями завершилась вручением наград. Заслуги и успехи жителей Удмуртии отметил Александр Бречалов. Так, в их числе супруги Наталья и Владимир Нечунаевы, которые трудятся в троллейбусном парке №1 — они стали победителями конкурса водителей троллейбуса.

Ранее глава Удмуртии также встретился с активом Индустриального района.